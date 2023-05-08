Машина за 500 тысяч: как в РФ создавали «народные авто», что из этого вышло Можно ли сейчас сделать в России недорогой, но хороший автомобиль или это будут две разные машины?

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Генеральный директор фонда «Группа ОНЭКСИМ» Дмитрий Разумов за рулем «Ё-мобиля»

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в начале мая заявил, что в России необходимо создать новую машину, которая будет стоить около 500 тыс. руб. Это уже не первая идея по выпуску «народного автомобиля» в нашей стране. Какие были проекты ранее и что из них вышло — в материале NEWS.ru.

Каким должен быть «народный автомобиль» в 2023 году

Предложение Сергея Миронова следующее: нужно создать новый автомобиль, который будет стоить порядка 500 тыс. руб.

При этом модель должна отвечать следующим требованиям:

бензиновый двигатель объемом около 1,5 литра и мощностью 100–120 л. с;

механическая коробка передач;

повышенный клиренс;

две подушки безопасности;

кондиционер;

антиблокировочная система (ABS);

система курсовой устойчивости (ESC);

система «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сколько сейчас стоит самый дешевый автомобиль в России

Cамым дешевым автомобилем на российском рынке является Lada Granta: модель в кузове седан с двигателем мощностью 90 л. с. и механической коробкой передач стоит в мае 2023 года от 692 300 руб. (при этом еще в апреле за нее просили 678 300 руб.). Но за такие деньги предлагается автомобиль в минимальной комплектации, у которого нет ни одной подушки безопасности, отсутствует «ЭРА-ГЛОНАСС», кондиционер и система курсовой устойчивости (последняя, впрочем, вообще не устанавливается на «Гранты»).

Таким образом «Гранта», которая максимально приближается к требованиям нового «народного автомобиля», это модель в комплектации Comfort. Она стоит 819 900 руб. Если же говорить о машине с «повышенным клиренсом», то нужно смотреть на версию Granta Cross — такая модель в комплектации Comfort стоит уже 888 900 руб. Что несколько больше желаемых 500 тыс. руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Lada Granta

На чем хотел ездить Борис Березовский

Один из первых проектов по созданию «народного автомобиля» был запущен в 1993 году — тогда Борисом Березовским был основан «Автомобильный всероссийский альянс» (AVVA).

Заявленные цели компании были благородны: создать к 1996 году сборочную линию по выпуску новой модели. Предполагалось, что ежегодно AVVA будет делать по 300 тыс. машин, проект оценили в $800 млн, а будущим клиентам и инвесторам предлагали приобрести акции компании за деньги или за ваучеры. Причем покупателям обещали не только дивиденды от прибыли, но и возможность выиграть машину в лотерее. Считается, что частным лицам в итоге было продано акций AVVA на $50 млн.

Идея машины для народа понравилась и руководству страны — AVVA получила налоговые льготы и кредитную линию. Изначально создатели компании надеялись на помощь инженеров General Motors, которые должны были спроектировать автомобиль ВАЗ-1116. Однако в GM быстро поняли, что с AVVA ничего путного не выйдет. Так и оказалось — дальше создания дизайнерских рисунков и макетов дело не двинулось.

Как шахматист Карпов пытался сделать автомобиль

В 1997 году «Автосельхозмаш-холдинг» представил свой проект «народного автомобиля» — он получил имя «Мишка», или Michael. Это был автомобиль класса А, который тогда конкурировал с «Окой».

«Мишка» изначально создавался по принципу модульной конструкции. То есть автомобиль можно было легко переделывать под различные нужды. Например, помимо трехдверной модели планировался выпуск кроссовера, пикапа с грузовой платформой сзади и развозного фургона. Кроме того, у «Мишки» был пластиковый кузов, благодаря чему автомобиль не боялся ржавчины.

Предполагалось, что двигатель и коробку передач «Мишка» получит от украинского ZAZ, часть элементов подвески взяли от «Оки», были даже элементы от грузовых ГАЗ. Однако после премьеры о «Мишке» начали забывать.

Но в 2003 году случилось чудо — бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что он будет заниматься выпуском этого автомобиля. Обещали даже, что «Мишку» скоро начнут делать на Тульском комбайновом заводе. А затем — снова тишина.

В 2012 году «Мишка» снова воскрес — его собирались делать уже на московском ЗИЛе. Тогда обещали, что модель будет стоит всего около 170 тыс. руб. При этом серийная Lada Granta тогда продавалась примерно за 250 тыс. Но затем ЗИЛ прекратил свое существование.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анатолий Карпов

«Ё-мобиль»: автомобиль с самым смешным именем и печальной судьбой

Это один из самых необычных проектов «народного автомобиля»: в 2010 году российский миллиардер Михаил Прохоров заявил о планах по созданию совершенно нового российского гибридного авто. Назывался проект «Ё-мобиль».

Предполагалось, что новая компания уже через несколько лет начет выпуск сразу нескольких моделей: небольшого хетчбека, коммерческого «каблука» и внедорожного купе (тогда подобный тип кузова только входил в моду).

Удивляло не только название, но и техника. Создатели машины уверяли, что «Ё-мобили» будут гибридами с питанием от суперконденсаторов, причем основным мотором будет загадочный роторно-лопастной двигатель, который в автомобильной промышленности ранее никто еще не использовал. А кузов собирались делать с использованием базальтового волокна. И при всем этом цена «Ё-мобиля» должна была составить от 360 до 490 тыс. руб.

«Ё-мобиль» был громким проектом — им интересовалось высшее руководство страны (автомобиль тестировал даже Владимир Путин), да и простые автомобилисты были готовы его покупать. Например, когда в мае 2011 года был объявлен прием предзаказов, то только за первые сутки число заявок превысило 50 тыс. В том же 2011 году стартовало строительство завода в Санкт-Петербурге. «Ё-мобиль» участвовал даже на международном автосалоне во Франкфурте, где показывал фантастической концепт. Серийное производство обещали наладить в 2012 или 2013 году.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Предприниматель Михаил Прохоров приехал на экономический форум в Санкт-Петербурге на «Ё-мобиле»

Однако время шло, завод так и не начал сборку. «Ё-мобиль», правда, построил несколько предсерийных образцов, и их даже давали на тест-драйв. Но эти машины имели уже обычную гибридную силовую установку с традиционным бензиновым двигателем, причем итальянского производства. Кроме того, чуть позже были сделаны и несколько электромобилем.

Итог «Ё-мобиля» оказался печален — в 2014 году компания продала основные наработки по автомобилю Государственному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту. Сумма сделки составила 1 евро. А один из выпущенных «Ё-мобилей» Михаил Прохоров передал политику Владимиру Жириновскому.