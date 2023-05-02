Автоэксперт назвал утопией создание машины за 500 тысяч рублей Автоэксперт Хайцэер: создание автомобиля до 500 тысяч рублей с нуля — утопия

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Идея создания автомобиля, который стоил бы в продаже до 500 тысяч рублей, утопична, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер, комментируя предложение главы партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергея Миронова. По словам эксперта, реализация такого проекта потребует значительных вложений в размере нескольких миллиардов рублей.

Создать автомобиль до 500 тысяч рублей с нуля — нереально, в него нужно вложить не один миллиард рублей. Это полная утопия, если у тебя нет платформы, нет коробки передач, двигателя, каким образом он будет стоить до 500 тысяч рублей? — сказал Хайцэер.

Он отметил, что без поддержки со стороны государства реализовать такую идею не получится, поскольку автозаводы не станут работать себе в убыток. При этом эксперт напомнил, что во времена СССР все такие предприятия были дотационными.

Хайцэер добавил, что создание автомобиля стоимостью до полумиллиона рублей возможно, но не с нуля. По его мнению, такую цену может иметь Lada Granta, если ей «позаниматься».

Ранее Миронов заявил, что для решения проблем на российском авторынке необходимо создать национальный проект «Народный автомобиль», в рамках которого создать машину, отвечающую современным базовым требованиям безопасности и комфорта и стоимостью до 500 тысяч рублей.

По замыслу политика, у такой машины должны быть бензиновый двигатель объемом в 1,5 литра мощностью не менее 100 лошадиных сил. В авто должны присутствовать ручная коробка передач, две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система и навигатор «ЭРА-ГЛОНАСС».