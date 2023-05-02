Из-за роста цен на автомобили в России граждане вынуждены пользоваться старыми машинами, которые со временем подвергнутся износу, помочь автолюбителям с этой проблемой может национальный проект «Народный автомобиль», заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, новый автомобиль должен стоить около 500 тысяч рублей и отвечать базовым требованиям безопасности.

Продажи новых автомашин понемногу нарастают, но цены не снижаются, и что-то мне подсказывает, будут только расти. И если даже проблема дефицита исчезнет, не похоже, что доступные модели вернутся на рынок. А значит, проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один – нашей стране нужен «народный автомобиль», отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту, — говорится в сообщении Миронова.