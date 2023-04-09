Карпов возмутился, что Непомнящего не объявили чемпионом мира по шахматам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гроссмейстер Анатолий Карпов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий имеет хорошие шансы победить китайца Дина Лижэня в матче за звание чемпиона мира, заявил NEWS.ru чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. По его мнению, россиянин уже должен был получить титул сильнейшего шахматиста планеты, поскольку действующий победитель Магнус Карлсен отказался защищать звание.

Я считаю, у Яна неплохие шансы, но я вообще не понимаю, почему отменили старые правила. Когда Магнус Карлсен отказался защищать свое звание, Непомнящий должен был быть объявлен чемпионом мира, потому что он выиграл турнир претендентов, обыграл всех остальных, — считает Карпов.

Ранее российский гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин заявил, что если Непомнящий хорошо подготовится и будет в оптимальной форме, то у него есть все шансы победить Лижэня, в другом случае неизвестно, когда РФ сможет вернуть шахматную корону.

9 апреля в Астане состоится официальная церемония открытия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Второй раз подряд за звание сильнейшего игрока мира поборется россиянин Ян Непомнящий, которому будет противостоять китаец Дин Лижэнь. Шахматисты добились этого права по итогам турнира претендентов, который прошел в Мадриде летом 2022 года. Победителем в нем оказался Непомнящий и по регламенту должен был играть с норвежцем Карлсеном, но действующий чемпион мира по шахматам отказался от защиты титула.