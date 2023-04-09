Карякин оценил шансы Непомнящего вернуть шахматную корону в Россию Карякин заявил о хороших шансах Непомнящего стать чемпионом мира по шахматам

Фото: Anna_Shtourman/FIDE

Ян Непомнящий

Шансы российского гроссмейстера Яна Непомнящего и китайского шахматиста Дина Лижэня в матче за титул чемпиона мира абсолютно равны, заявил NEWS.ru российский гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. По его мнению, если Непомнящий хорошо подготовится и будет в оптимальной форме, то у него есть все шансы победить, в другом случае неизвестно, когда РФ сможет вернуть шахматную корону.

Шансы 50 на 50. Если Непомнящий хорошо подготовится и будет в оптимальной форме, у него будет шанс победить. За Лижэня болеет весь Китай. Круто, если наш шахматист вернет корону в Россию. Но если Непомнящий не выиграет сейчас, то в России нескоро появится чемпион мира по шахматам, — считает Карякин.

9 апреля в Астане состоится официальная церемония открытия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Второй раз подряд за звание сильнейшего игрока мира поборется россиянин Ян Непомнящий, которому будет противостоять китаец Дин Лижэнь. Шахматисты добились этого права по итогам турнира претендентов, который прошел в Мадриде летом 2022 года. Победителем в нем оказался Непомнящий и по регламенту должен был играть с норвежцем Магнусом Карлсеном, но действующий чемпион мира по шахматам отказался от защиты титула.