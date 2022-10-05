Крамник высказался о шансах Непомнящего выиграть шахматную корону Гроссмейстер Крамник высоко оценил шансы Непомнящего на победу в матче за мировую шахматную корону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гроссмейстер Ян Непомнящий

Российский гроссмейстер Владимир Крамник высказался о шансах своего соотечественника Яна Непомнящего на победу в матче за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня, сообщает «Газета.Ru». Он полагает, что у россиянина есть преимущество из-за опыта участия в таком поединке.

Опыт, которого нет у его соперника, является очень серьезным плюсом. При прочих плюс-минус равных это, безусловно, делает его шансы выше, — заявил гроссмейстер.

Непомнящий выиграл турнир претендентов — 2022, набрав рекордные 9,5 очка. Второе место занял представитель КНР Дин Лижэнь — именно с ним россиянину предстоит сразиться за мировую шахматную корону после отказа от борьбы действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Для Непомнящего это будет уже вторая попытка взять титул. В прошлом году он сражался с Карлсеном и досрочно проиграл со счетом 3,5:7,5.

Ранее стало известно, что российский гроссмейстер Сергей Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию и может вернуться к участию в международных турнирах. Спортсмен был отстранен из-за открытого письма в поддержку военной операции на территории Украины и пропустил турнир претендентов в Мадриде.