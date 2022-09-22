Шахматист Карякин отбыл дисквалификацию за поддержку спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Карякин

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию и может вернуться к участию в международных турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную шахматную федерацию (ФИДЕ). Спортсмен был отстранен из-за открытого письма в поддержку военной операции на территории Украины и пропустил турнир претендентов в Мадриде.

С одной стороны, приятно, с другой — надо понимать, что отношение к россиянам на международной арене плохое. Все равно будут возникать препятствия, особенно если турниры будут проводиться в недружественных странах, как в Латвии или Литве, куда я не поеду ни за какие деньги. Буду радоваться, когда не на словах я приму участие в турнире, а на деле, — сказал Карякин.

Уроженец Крыма добавил, что его не устраивает возможность выступать под нейтральным флагом и он готов будет вернуться только в случае, если сможет соревноваться под флагом России.

Ранее в сентябре сообщалось, что Сергей Карякин стал заниматься криптовалютным бизнесом, принадлежащая ему компания специализируется на починке оборудования для майнинга в Иркутске. Журналисты, ссылаясь на найденные документы, сообщили, что Карякин в 2021 году зарегистрировал две компании. Одна из них как раз занимается ремонтом техники.