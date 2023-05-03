15 автомобилей, которые без проблем проедут 300 тысяч километров

Фото: Toyota

Toyota Sequoia 2023 года

Ситуация на российском автомобильном рынке такова, что для покупки даже небольшого нового кроссовера требуется сумма более 2 млн руб. И речь сейчас о моделях из Китая, а если хочется «европейца», «японца» или «корейца», то придется потратить гораздо больше. В такой ситуации все больше покупателей обращают внимание на вторичный рынок. Но какие модели надежны? NEWS.ru нашел автомобили, которые могут легко проехать более 300 тысяч км без серьезных поломок.

Вторичный рынок растет

По итогам 2022 года на один проданный новый автомобиль пришлось сразу восемь подержанных машин, передает ИА «Автостат». При этом в 2021 году эта разница была не такой впечатляющей — лишь один к четырем. Всего по итогам прошлого года в России было оформлено 4,9 млн сделок купли-продажи машин на вторичном рынке. При этом на долю относительно новых авто в возрасте до трех лет пришлось 9% продаж, на машины в возрасте от трех до семи лет — 15%, на автомобили в возрасте 8–15 лет — 45%, а остальные 30% — это модели старше 15 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году вторичный рынок растет. Учитывая уход с рынка многих игроков и резкий рост цен на новые модели, который произошел в 2022 году, покупатели стали обращать внимание на секонд-хенд. «Автостат» уверяет, что только в марте 2023 года россияне купили около 500 тысяч подержанных легковых машин — на 17,3% больше, чем в том же месяце 2022-го. При этом рост продаж на вторичном рынке наблюдался также в январе (+7%) и феврале (+4,6%).

Американцы советуют большие внедорожники

В настоящий момент есть несколько основных каналов поставки подержанных автомобилей в нашу страну: Европа, Япония, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты и США. При этом американский рынок имеет наибольшее количество предложений и очень широкий выбор моделей, ведь США являются вторым после Китая автомобильным рынком мире. Какие же модели на вторичном рынке США признаны экспертами самыми надежными?

Американская компания iSeeCars, которая специализируется на подборе и продаже подержанных автомобилей, проанализировала более 14,9 млн машин, которые были проданы в прошлом году, и выявила модели, способные без серьезного ремонта проехать более 320 тысяч км (или 200 тысяч миль).

Фото: Toyota Toyota Land Cruiser 2021 года

Большинство представленных в списке автомобилей относятся к категории больших внедорожников, хотя встречаются и легковые модели. И это неудивительно: подобные машины часто имеют в своей основе мощную рамную конструкцию, которую можно назвать вечной. Кроме того, эти автомобили обычно оснащаются объемными двигателями V8: топлива они потребляют прилично, но зато и ресурс у них огромный.

«Крузак» идет на первом месте

На первом месте с большим отрывом от конкурентов идет популярный у нас внедорожник Toyota Land Cruiser — флагман внедорожной линейки японской компании. По данным iSeeCars, на данный момент 18,2% выпущенных «Крузаков» преодолели отметку в 200 тысяч миль (320 тысяч км) без существенных поломок. Правда, и цены на подержанные Land Cruiser немалые даже на рынке США: модель в хорошем состоянии 2017 года выпуска стоит $62,3 тысячи, за авто 2019 года просят $77,2 тысячи, а модель 2020 года обойдется в $80,4 тысячи.

Внимание на привод

На втором месте в рейтинге идет еще одна «Тойота» — внедорожник Sequoia (14,2% машин без поломок преодолели расстояние в 320 тысяч км). Большинство машин оснащается бензиновым мотором объёмом 5,7 л (381 л. с.) и автоматической коробкой передач. Но нужно иметь в виду, что «Секвою» выпускали не только с полным приводом, но и в заднеприводной версии. Средняя цена Sequoia 2019 года на рынке США — $47,1 тыс., автомобиль 2020 года стоит $56 тысяч (новые продаются в среднем за $84,4 тысячи).

Три Chevrolet вошли в первую десятку

В первую десятку рейтинга машин, которые без проблем могут преодолеть 320 тысяч км, входят сразу три Chevrolet: Suburban (третье место), GMC Yukon XL (четвертое место) и Chevrolet Tahoe (седьмое место). Эти автомобили технически похожи, а отличия между ними заключаются в размерах (Suburban больше Tahoe), дизайне и в оснащении (GMC Yukon XL — это роскошная и дорогая версия Suburban).

Фото: media.chevrolet.com Chevrolet Suburban 2022 года

В случае с Suburban нас сейчас интересует в первую очередь 11-е поколение этой легендарной модели, которое выпускали с 2014 по 2020 год. Такие автомобили имеют 5,3-литровый двигатель (355 л. с.). Привод может быть полным или задним. Tahoe четвертого поколения (2013–2021) имеет 6,2-литровый агрегат (409–426 л. с.), а GMC Yukon XL может иметь как двигатель объемом 5,3 л, так и 6,2 л.

В среднем подержанные Suburban/Tahoe/Yukon XL 2019 года стоят в США сейчас $42–50 тысяч, модель 2020 года — $42,5-49 тысячи, машины 2023 года продаются в среднем за $73–84 тысячи.

Можно выбрать и пикап

Еще две «Тойоты» из первой десятки машин с большим ресурсом — это внедорожник 4Runner и пикап Tundra. Обе модели конструктивно простые, с надежной рамой и с вечными бензиновыми двигателями: для 4Runner это 4 л и 270 л. с., а Tundra оснащалась еще моторами объемом 4,6 л (310 л. с.) и даже 5,7 л (381 л. с.). Привод может быть как полным, так и задним. Средняя цена машин 2019 года выпуска в хорошем состоянии в США — $38–41 тысячи. Машины 2020 года стоят $40–44 тысячи.

Если брать Ford, то Expedition

Единственным автомобилем марки Ford, который вошел в список долгожителей — это огромный внедорожник Expedition. Модель четвертого поколения, которая выпускалась с 2017 по 2021 год, оснащалась 3,5-литровым мотором мощностью 375–400 л. с. Привод может быть задним или полным. Цена машин 2019 года в США — $44,9 тысячи. Автомобили 2020 года продаются в среднем за $47,7 тысячи.

Фото: media.ford.com Ford Expedition 2023 года

Лишь две легковые модели вошли в рейтинг

В список лучших машин, которые способны проехать не одну сотню тысяч километров, входят две легковые модели — и обе они производства Toyota. Первая модель — это большой седан Avalon. Его можно назвать более просторной и комфортабельной версией Camry, который был построен специально для американского рынка. Сейчас из США можно привести Avalon пятого поколения, который может иметь под капотом двигатель объемом 2,5 л (205 л. с.) или 3,5 л (301 л. с.), кроме того, есть и гибридная версия модели. Большинство продаваемых в США Avalon имеют передний привод, однако на рынке можно найти и полноприводные машины. Цена Toyota Avalon 2018 года — $25,6 тысячи, модели 2019 года стоят $32 тысячи, а авто 2020 года — $35,5 тысячи.

Ну а подержанный гибрид «Приус» в этом списке является самым доступным автомобилем — модель 2019 года продается за $27 тысяч, а 2020 года — за $28,1 тысячи.