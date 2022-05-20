Выбор есть всегда: подержанные семейные автомобили стоимостью до 1 млн Выбираем вместительный автомобиль с пробегом. Плюсы и минусы доступных моделей

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Ситуация на автомобильном рынке в России сейчас патовая: запасы новых машин постепенно истощаются, автозаводы стоят, цены держатся на высоком уровне. Почти все, кто хотел приобрести новое средство передвижения в 2022 году, вынуждены либо отложить это событие до лучших времен, либо обратить внимание на вторичный рынок. NEWS.ru подготовил подборку достойных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей для семейных людей, умеющих считать деньги и не готовых жертвовать удобством.

Из подборки мы исключили седаны, обычные хетчбэки, микролитражки, трехдверные автомобили, спорткупе — в общем, любые кузова и типоразмеры, которые нельзя назвать по-настоящему универсальными. Поскольку многие страховые компании не продают полисы КАСКО на ТС старше 10 лет, год выпуска в подборке — от 2012-го. Коробка передач — автоматическая: именно такие трансмиссии, по статистике, в последние годы предпочитали российские покупатели. Руль — только правильный, левый. Даже с такими жесткими ограничениями вариантов оказалось больше, чем кажется.

Однообъемники

Открывает нашу подборку Citroen C4 Picasso — минивэн среднего класса, построенный на платформе популярного хэтча C4. Его можно найти и в обычном, и в удлиненном кузове — в таком случае к имени добавится слово Grand. Самый распространенный вариант мотора с «автоматом», вернее, в этом случае с «роботом», — 1,6-литровый бензиновый турбомотор, выдающий вполне достаточные 150 л. с. — с ним автомобиль точно не покажется медлительным. К однозначным плюсам можно отнести вместительность, несметное количество ящичков и емкостей для мелочей в салоне, обзорность, безопасность. Среди спорных моментов — логика интерфейса мультимедийной системы, низкий клиренс в 130 мм, требовательность мотора к качеству горючего и, разумеется, особенности поведения простенького «робота» с одинарным сцеплением: при разгоне чувствуются тычки и задумчивость, а при активной манере езды коробка может перегреваться. Но, если вовремя (не реже раза в 60 тыс. км) менять трансмиссионное масло и фильтры, долговечность узла не разочарует.

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Средняя цена в мае 2022 года — около 650 тысяч. Вероятность встретить в продаже бывшее такси — 50/50.

Kia Venga, несмотря на принадлежность к горячо любимой россиянами корейской марке, никогда не была бестселлером из-за экзотического по нашим понятиям кузова — микровэна. Этот сугубо пятиместный автомобиль с огромным салоном и приличным багажником по габаритам сопоставим с седанами Rio, только внутри там гораздо просторнее за счет более вертикальной посадки. Построен на той же платформе, что и упомянутый выше Rio, а значит, основные запчасти есть даже в самых удаленных уголках страны и стоят разумных денег. Если Venga вовремя обслуживать, она не ломается вообще, как и все культовые «корейцы». Расплата за завидную надежность — средний по тяговым характеристикам мотор 1,6, неторопливый четырехступенчатый «автомат», звук выхлопа, как у забитого пылесоса, жесткая подвеска и слабое ЛКП. Зато не угонят.

Цены варьируются от 600 тысяч за модель до 2014 года, потом был рестайлинг — такие машины уже вплотную подбираются к 1 млн рублей.

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Легковые

Ford Focus 3 поколения в России, как и в Европе, был доступен в кузове универсал, и многие считают, что он выглядит наиболее гармонично из всего семейства. Оптимальный мотор — бензиновый 1,6 мощностью 125 л. с. (а ведь были даже дизели!), трансмиссия — прогрессивный преселективный «робот» с двумя сцеплениями PowerShift, причем этот агрегат прошел огонь и воду в столичных автопарках и спокойно накручивает на одометр больше 200 тыс. км без капремонта. Но придется смириться с подергиванием в «ползущем» режиме, например в пробках. Это не неисправность, а именно особенность данного типа трансмиссий. Многим не хватает клиренса в 150 мм. Зато почти все хвалят отточенную управляемость — в этой дисциплине Focus всегда считался эталоном.

Цены — от 600 тысяч и до нашей верхней отметки. Важно: много универсалов использовались в такси и сейчас эти машины буквально заполонили рынок. Придется проверять не только лакокрасочное покрытие, поскольку большинство автомобилей были обклеены желтой плёнкой, но и пробег машины по блокам АБС и ESP и вторичные признаки износа, такие как состояние оптики и стекол, все соединения кузовных панелей, места контактов с ногами пассажиров (пороги, педали, пол под ковриками), наличие подушек безопасности на своих местах (некоторые таксопарки экономили на восстановлении таких деталей после ДТП).

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Тем, кого не убедить рассказами про надежность «роботов», идеально подойдет Kia Сeed во втором кузове, выпускавшийся как раз с 2012 года. Разумеется, универсал. Плюсы: надежность, приятный «проевропейский» дизайн, удачная эргономика салона. К недостаткам отнесем переоцененность бренда: до 1 млн рублей найти хороший экземпляр с «автоматом» крайне трудно, много машин из такси на рынке, а значит, с плохим и несвоевременным обслуживанием и близкими к исчерпанию ресурса узлами. Кроме того, на всех корейских автомобилях тех лет чрезвычайно легко скрутить пробег — и предложений с честными данными единицы. Но найти хороший аппарат возможно, если не гнаться за богатыми комплектациями и отказаться, например, от мультимедийной системы с цветным экраном, контрастной двухцветной кожаной обивки и люка в полкрыши.

Кроссоверы

Крайне любопытный, но почему-то редко встречающийся в подобных подборках кроссовер SsangYong Action выпуска 2010–2013 годов (потом выпуск продолжился, но слегка изменился дизайн) в наш бюджет укладывается, что называется, с запасом, а значит, будет возможность подобрать оптимальное сочетание комплектации и мотора. Есть и бензиновые (149 л. с.), и турбодизельные (149 л. с. и 175 л. с.) моторы, и, разумеется, полный привод, и, что особенно ценят ретрограды, полноценный шестиступенчатый «автомат». Машина непрестижной, а ныне и вовсе полузабытой в России марки в свое время на равных конкурировала с Kia Sportage, но, разумеется, проигрывала по дизайну.

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К плюсам можно отнести надежную подвеску и трансмиссию, высокий ресурс двигателей, хорошую защиту от коррозии. Но и минусы, увы, есть: относительно дорогие запчасти, не самый скромный расход топлива (бензин — 12–14 л на 100 км, дизель — 9–11 л) и требовательность к качеству горючего. Важный момент: любителям дизелей рекомендуем либо выбирать менее форсированный вариант на 149 л.с. (ресурс АКП у такой машины больше), либо менять масло в «автомате» раз в 40–50 тысяч километров, то есть чаще, чем рекомендуют сервисмены.

Цены — от 650 до 950 тысяч рублей.

Ну и всем, кто хочет настоящего японского качества (с франко-румынским акцентом и русской сборкой), можно смело выбирать Nissan Terrano III (2014–2022), который, разумеется, представляет собой перелицованный Renault Duster первого поколения, только с чуть более элегантным оформлением. Про эту машину написано много, но именно в обличье Nissan вероятность встретить аналогичный автомобиль во дворе стремится к нулю. Плюсы — завидная и неоднократно проверенная проходимость, всеядная подвеска, надежный двухлитровый бензиновый мотор, способный даже с весьма специфичным четырехступенчатым «автоматом» DP0 перемещать этот кроссовер почти динамично. Минусы — специфическая эргономика, полностью перешедшая от «Дастера» (водители выше 180 см едва ли нормально сядут за руль), бедные комплектации в нашем ценовом диапазоне. Любители дизелей — мимо: на Terrano, в отличие от Duster, 1,5-литровые агрегаты не ставили.

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Цены — от 900 тысяч рублей за двухлитровые версии с полным приводом и АКП. В такси почти не замечен, пробеги скручивают редко, гоняют на таких машинах мало (ибо не располагают они к спортивной манере езды), так что шансы найти достойный экземпляр крайне высоки.