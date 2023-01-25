Дилеры рассказали, что станет с массовыми иномарками в России Дилеры: европейские и азиатские массовые авто не исчезнут в РФ, но дефицит сохранится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые европейские и азиатские — японские и корейские — автомобили массового сегмента полностью не исчезнут с российского рынка, поскольку на них есть спрос, а дилеры отработали альтернативные каналы поставок. Однако острый дефицит на них сохранится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей авторетейла.

Говорить о полном исчезновении таких массовых автомобилей из российских автосалонов нельзя, на популярные модели есть спрос. Многие дилеры уже наладили альтернативные каналы поставок, хотя возить массовый сегмент по параллельному импорту менее выгодно, нежели премиальный, — рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», отвечая на вопрос о судьбе таких массовых брендов, как Renault, Kia, Hyundai и Toyota.

В свою очередь заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей ГК «Авилон» Алексей Стариков также подтвердил, что тенденции к исчезновению иномарок массового сегмента с российского рынка не наблюдается. Например, что касается бренда Hyundai, то дилеры имеют на складах запас всего модельного ряда для продаж на 3–5 месяцев. По марке Kia запас также составляет 4–5 месяцев торговли.

При этом представитель компании «Рольф» Максим Златокрылец сообщил, что складские запасы ранее официально поставленных корейских автомобилей заканчиваются. Пополнять запасы компания намерена за счет альтернативных каналов поставок. Запас моделей по корейским брендам составляет порядка трех месяцев.

Гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что в настоящее время сохраняется дефицит в сегментах «В» и «С». Кроме того, на авторынке сформировалась нехватка седанов стоимостью до двух миллионов рублей.

Ранее РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщило о том, что в первом квартале 2023 года авторынок России сократится более чем на 40%. В организации отметили, что это касается продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

В свою очередь автоэксперт Антон Шапарин сказал, что цены на автомобили в России будут расти, а дефицит никуда не исчезнет. Он также обозначил две главные проблемы российского авторынка — это снижение количества хороших машин и ухудшение качества ремонта из-за использования б/у запчастей.