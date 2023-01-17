Российскому авторынку предсказали сокращение почти в два раза РОАД: в первом квартале 2023 года авторынок России сократится более чем на 40%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом квартале 2023 года авторынок России сократится более чем на 40%, передает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В организации отметили, что это касается продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Падение продаж в первом квартале предварительно составит более 40%. То есть исходя из актуальной ситуации — рынок будет менее 150 тысяч. Сильнее всех просядет январь: в прошлом было более 90 тысяч, сейчас можно ожидать в два раза меньше, — пояснили в РОАД.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) также представила данные, согласно которым в первом квартале 2022 года продажи легковых машин и LCV в стране составили 277 тысяч штук, что оказалось на 28% меньше, чем 2021 году. В то же время, по прогнозу АЕБ, в 2023 году ожидается восстановление авторынка. Дилеры считают, что рост может составить в среднем 12% до 770 тысяч машин.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин сказал, что цены на автомобили в России будут расти, а дефицит никуда не исчезнет. Он также обозначил две главные проблемы российского авторынка — это снижение количества хороших машин и ухудшение качества ремонта из-за использования б/у запчастей.