«Придется горько плакать»: автоэксперт о перспективах российского авторынка Автоэксперт Шапарин: цены на авто в России будут расти, а дефицит никуда не исчезнет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на автомобили в России будут расти, а дефицит никуда не исчезнет, рассказал «Радио 1» автоэксперт Антон Шапарин. Он также обозначил две главные проблемы российского авторынка — это снижение количество хороших машин и снижение качества ремонта из-за использования б/у запчастей. Эксперт подчеркнул, что параллельный импорт на данный момент не действует в России. В таком положении российскому потребителю приходится либо покупать китайские авто по большой цене, либо соглашаться на LADA Granta. При этом, если загнать этот автомобиль на полноценный краш-тест, то «придется горько плакать», подчеркнул эксперт.

Цены будут расти, так как дефицит автомобилей на наших рынках никуда не исчезнет. У нас будут две проблемы — уменьшение количества хороших автомобилей, а также уменьшение качества ремонта, так как будут использоваться б/у запчасти, — рассказал Шапарин.

Также автоэксперт рассказал, что российские бренды выпускают «антикризисные» модели авто, поэтому их качество снижается. Так, цена на LADA Granta будет рассчитываться без учета АБС и подушек безопасности, но без них вся система работает не так, как следует. Специалист отметил, что если загнать этот автомобиль на полноценный краш-тест, «придется горько плакать».

Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов ранее рассказал, что в 2023 году рост цен на автомобили бренда Lada в России окажется ниже прогнозируемой инфляции. По оценкам Центробанка, в следующем году инфляция составит 5–7%, Минэкономразвития предсказывает показатель в 5,5%.