10 августа 2025 в 09:47

Юг Китая накрыла новая волна смертельно опасной инфекции

Китайские медики выявили свыше 1,3 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За неделю с 3 по 9 августа медиками было зарегистрировано 1387 новых инфицированных вирусом чикунгунья в китайской провинции Гуандун, сообщили в региональном центре по контролю и профилактике заболеваний. Эпидемиологи отмечают, что 1212 случаев из общего числа заражений выявлено именно в Фошане — городе, который стал первым очагом инфекции в начале лета, передает ТАСС.

Столица провинции Гуанчжоу сообщает о 103 подтвержденных случаях, говорится в материале. В ответ местные власти активизировали санитарные мероприятия, уделяя особое внимание дезинсекции — ликвидации комариных популяций, распространяющих вирус.

Ранее врач Андрей Осипов предупредил о возможном заносе лихорадки чикунгунья в Россию с китайскими туристами. Специалист отметил, что в бессимптомный период выявить носителей практически невозможно, хотя они уже представляют эпидемиологическую угрозу. По словам медика, характерными симптомами заболевания являются повышение температуры тела, появление сыпи и болезненные ощущения в суставах и животе.

