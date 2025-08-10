Юг Китая накрыла новая волна смертельно опасной инфекции

За неделю с 3 по 9 августа медиками было зарегистрировано 1387 новых инфицированных вирусом чикунгунья в китайской провинции Гуандун, сообщили в региональном центре по контролю и профилактике заболеваний. Эпидемиологи отмечают, что 1212 случаев из общего числа заражений выявлено именно в Фошане — городе, который стал первым очагом инфекции в начале лета, передает ТАСС.

Столица провинции Гуанчжоу сообщает о 103 подтвержденных случаях, говорится в материале. В ответ местные власти активизировали санитарные мероприятия, уделяя особое внимание дезинсекции — ликвидации комариных популяций, распространяющих вирус.

Ранее врач Андрей Осипов предупредил о возможном заносе лихорадки чикунгунья в Россию с китайскими туристами. Специалист отметил, что в бессимптомный период выявить носителей практически невозможно, хотя они уже представляют эпидемиологическую угрозу. По словам медика, характерными симптомами заболевания являются повышение температуры тела, появление сыпи и болезненные ощущения в суставах и животе.