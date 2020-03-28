https://static.news.ru/photo/2e9b387e-70e1-11ea-885d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jiaman/Global Look Press

В Китае за сутки выявили несколько десятков случаев коронавируса, но все они являются завозными.

По информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, 27 марта в стране зарегистрировано 54 новых случая заражения COVID-19, при этом все они — завозные, передаёт издание People.

Ранее NEWS.ru писал, что количество случаев заражения COVID-19 в Соединённых Штатах увеличивается вдвое каждые три дня. При этом в целом по миру число заболевших удваивается с интервалом в шесть дней. Такую статистику обнародовал профессор Университета Джонса Хопкинса Пол Ротман. Таким образом, коронавирусная инфекция на территории США распространяется гораздо быстрее, чем в других странах, подчеркнул он. Ситуация сопоставима с той, что была в Италии.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек.