24 января 2026 в 16:33

В Китае разворачивается громкий коррупционный скандал

В Китае начали расследование в отношении крупных военных чиновников

Чжан Юся Чжан Юся Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Власти Китая начали расследование в отношении заместителя председателя Центрального военного совета Чжана Юся и главы Объединенного штаба Лю Чжэньли, передает Министерство обороны КНР. Их подозревают в «серьезном нарушении дисциплины», что обычно означает коррупцию.

Член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона, — говорится в заявлении.

