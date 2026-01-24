В Китае разворачивается громкий коррупционный скандал В Китае начали расследование в отношении крупных военных чиновников

Власти Китая начали расследование в отношении заместителя председателя Центрального военного совета Чжана Юся и главы Объединенного штаба Лю Чжэньли, передает Министерство обороны КНР. Их подозревают в «серьезном нарушении дисциплины», что обычно означает коррупцию.

Член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона, — говорится в заявлении.

