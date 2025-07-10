В Китае рассказали о создании аналога «Каспийского монстра» SCMP: КНР создает свой экраноплан на основе советского «Каспийского монстра»

Китай ведет разработку собственного экраноплана на основе советской экспериментальной разработки 1960-х годов «КМ», известной также как «Каспийский монстр», пишет газета South China Morning Post (SCMP). Отмечается, что возродить советскую технологию также пытаются и Соединенные Штаты.

Как сказано в материале, в акватории Бохайского моря заметили крупный экраноплан, который демонстрирует прогресс КНР в разработке собственного морского грузового подъемника. Отмечается, что машина имеет типичную для экранопланов конструкцию и уже прозвана «Бохайским монстром».

После крушения «Каспийского монстра» в 1980 году другие страны также разрабатывали аналогичные проекты, но к советскому масштабу не приблизился ни один. В 2023 году Китайский научно-исследовательский центр кораблестроения представил прототип экраноплана для спасательных операций и межостровных перевозок в Южно-Китайском море, — сказано в материале.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что Китай официально ввел в эксплуатацию первый в мире двухместный истребитель пятого поколения — J-20S. Новая модификация флагманского боевого самолета получила второе кресло для дополнительного члена экипажа.

Прежде крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems приостановила производство истребителей Eurofighter Typhoon из-за отсутствия новых заказов. На заводе в Уортоне завершается сборка последнего самолета для Катара по контракту 2017 года на £5 млрд (535 млрд рублей). После его отправки сборочная линия будет полностью остановлена.