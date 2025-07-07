В Китае создали истребитель пятого поколения с уникальной особенностью Китай ввел в строй двухместный истребитель пятого поколения J-20S

Китай официально ввел в эксплуатацию первый в мире двухместный истребитель пятого поколения — J-20S, сообщает Military Watch Magazine. Новая модификация флагманского боевого самолета получила второе кресло для дополнительного члена экипажа.

Размещение второго пилота обусловлено высокой продолжительностью полета J-20S, радиус которого вдвое превышает дальность американских F-22 и F-35. При этом, несмотря на автоматизацию и цифровую кабину, в условиях интенсивных боевых задач наличие второго экипажа снижает нагрузку и увеличивает оперативную гибкость.

Ранее крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems приостановила производство истребителей Eurofighter Typhoon из-за отсутствия новых заказов. На заводе в Уортоне завершается сборка последнего самолета для Катара по контракту 2017 года на £5 млрд (535 млрд рублей). После его отправки сборочная линия будет полностью остановлена.

При этом Украина запустила массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан» с дальностью полета до 499 километров. В теории это позволяет ей достигать Москвы. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак не подтвердил эту информацию напрямую, однако отметил, что Киев способен «удивить врагов».