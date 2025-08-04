Снявшийся с Путиным китаец раскрыл, как изменилась его жизнь после встречи

Снявшийся с Путиным китаец раскрыл, как изменилась его жизнь после встречи Сфотографировавшийся с Путиным 25 лет назад китаец Пай позвал президента в гости

Китаец Пэн Пай, запомнившийся фотографией с президентом России Владимиром Путиным 25 лет назад, рассказал RT о той встрече и обратился к политику. Неожиданный эпизод из детства кардинально изменил его жизнь.

В 2000 году юный Пай, когда ему было 11 лет, находился в пекинском парке Бэйхай. Увидев в толпе иностранного гостя, коим оказался Путин, мальчик помахал ему рукой. Российский лидер, заметив ребенка, подошел к нему в сопровождении охраны.

Затем он снял меня с каменных перил и поцеловал в лоб. В то время я сделал эту фотографию, не имея понятия, что это изменит мою жизнь, — вспоминает Пэн Пай, который сейчас работает старшим инженером в Китае.

Эта мимолетная встреча произвела на китайского мальчика огромное впечатление и вдохновила его на глубокое изучение русской культуры. Увлечение привело его в Москву. В 2013 году Пэн Пай, известный также как Паша, успешно окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного университета. Теперь 36-летний Пай, глядя на ту самую фотографию, выражает надежду на новую встречу.

Очень надеюсь, что Вы снова приедете в Китай и я встречусь с Вами! — подчеркнул собеседник RT.

Ранее стало известно, что встреча Путина и американского лидера Дональда Трампа возможна 3 сентября в Пекине, заявил политолог Юрий Светов. Он отметил, что спецпосланник США Стив Уиткофф может приехать в Москву уже 6 августа.