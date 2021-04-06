Сеул решил возродить диалог с Пхеньяном, несмотря на отказ от ОИ в Токио

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Сеул не откажется от попыток возродить диалог с Пхеньяном, несмотря на решение КНДР отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио, рассказали журналистам источники в Министерстве объединения.

По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, крупнейшие соревнования — шанс для налаживания сотрудничества с КНДР, а также для переговоров КНДР с Японией. Более того, Сеул предлагает провести ОИ в 2032-м совместно с Пхеньяном. Власти Южной Кореи направили соответствующее письмо в Международный олимпийский комитет.

До июля ещё есть время. Мы будем продолжать усилия по возрождению межкорейских отношений, используя различные возможности, внимательно наблюдая за ситуацией, — пишет портал «Рёнхап» со ссылкой на собеседника.

Перенесённые на год из-за COVID-19 ОИ пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Иностранных болельщиков на Игры не допустят. КНДР впервые с 1988-го решила пропустить ОИ из-за пандемии нового коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее в Северной Корее ужесточили максимальное наказание за ввоз и распространение видеоматериалов из Южной Кореи. Теперь за это преступление могут подвергнуть смертной казни. За просмотр видеозаписей из Южной Кореи человека могут приговорить к 15 годам лишения свободы.