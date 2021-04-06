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Сеул решил возродить диалог с Пхеньяном, несмотря на отказ от ОИ в Токио

13:36, 07 апреля 2021
Фото: pixabay.com

Сеул не откажется от попыток возродить диалог с Пхеньяном, несмотря на решение КНДР отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио, рассказали журналистам источники в Министерстве объединения.

По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, крупнейшие соревнования — шанс для налаживания сотрудничества с КНДР, а также для переговоров КНДР с Японией. Более того, Сеул предлагает провести ОИ в 2032-м совместно с Пхеньяном. Власти Южной Кореи направили соответствующее письмо в Международный олимпийский комитет.

До июля ещё есть время. Мы будем продолжать усилия по возрождению межкорейских отношений, используя различные возможности, внимательно наблюдая за ситуацией,пишет портал «Рёнхап» со ссылкой на собеседника.

Перенесённые на год из-за COVID-19 ОИ пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Иностранных болельщиков на Игры не допустят. КНДР впервые с 1988-го решила пропустить ОИ из-за пандемии нового коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее в Северной Корее ужесточили максимальное наказание за ввоз и распространение видеоматериалов из Южной Кореи. Теперь за это преступление могут подвергнуть смертной казни. За просмотр видеозаписей из Южной Кореи человека могут приговорить к 15 годам лишения свободы.

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