В Каспийском море и Китае произошли еще два землетрясения

Фото: Sabirin Manurung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Каспийском море зафиксированы подземные толчки силой 3,4 балла. Другое землетрясение магнитудой 4,3 произошло на территории Китая, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Очаг подземных толчков в Каспийском море залегал на глубине 60 км и находился в 190 км от Баку. Эпицентр землетрясения на территории Китая находился в 614 км на северо-восток от Алма-Аты и залегал на глубине 17 км.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.

Турецкие аналитики оценили возможный экономический ущерб от землетрясений в $84 млрд, что составляет около 10% ВВП страны. Основную долю в $70,1 млрд составили потери жилья, ущерб от повреждений инфраструктуры и потери национального дохода оценили в $10,4 млрд. Убытки от потери рабочей силы страны оцениваются в $2,9 млрд. Землетрясения также могут увеличить дефицит бюджета до 5,4% ВВП Турции вместо прогнозируемых 3,5% в 2023 году.