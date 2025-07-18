Жарим хрустящие лепестки и балдеем — повторяем легендарный десерт из Азии

Хрустящие азиатские лепестки — это необычный десерт, который выглядит как произведение искусства. Тонкое тесто, обжаренное в масле, раскрывается красивым цветком и становится невероятно воздушным. Такой десерт станет изюминкой любого чаепития и удивит ваших гостей.
Ингредиенты:
- мука — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- вода — 50 мл;
- соль — щепотка;
- сахар — 2 ст. л.;
- растительное масло — для жарки;
- сахарная пудра — для подачи.
Приготовление:
- Замесите тесто, дайте ему отдохнуть 15 минут.
- Раскатайте тонко, вырежьте круги, сделайте надрезы.
- Сложите слоями, обжарьте в масле до раскрытия.
- Посыпьте сахарной пудрой перед подачей.
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