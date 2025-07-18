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18 июля 2025 в 15:31

Жарим хрустящие лепестки и балдеем — повторяем легендарный десерт из Азии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие азиатские лепестки — это необычный десерт, который выглядит как произведение искусства. Тонкое тесто, обжаренное в масле, раскрывается красивым цветком и становится невероятно воздушным. Такой десерт станет изюминкой любого чаепития и удивит ваших гостей.

Ингредиенты:

  • мука — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • вода — 50 мл;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки;
  • сахарная пудра — для подачи.

Приготовление:

  1. Замесите тесто, дайте ему отдохнуть 15 минут.
  2. Раскатайте тонко, вырежьте круги, сделайте надрезы.
  3. Сложите слоями, обжарьте в масле до раскрытия.
  4. Посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
выпечка
Азия
рецепты
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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