Жарим хрустящие лепестки и балдеем — повторяем легендарный десерт из Азии

Хрустящие азиатские лепестки — это необычный десерт, который выглядит как произведение искусства. Тонкое тесто, обжаренное в масле, раскрывается красивым цветком и становится невероятно воздушным. Такой десерт станет изюминкой любого чаепития и удивит ваших гостей.

Ингредиенты:

мука — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

вода — 50 мл;

соль — щепотка;

сахар — 2 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

сахарная пудра — для подачи.

Приготовление:

Замесите тесто, дайте ему отдохнуть 15 минут. Раскатайте тонко, вырежьте круги, сделайте надрезы. Сложите слоями, обжарьте в масле до раскрытия. Посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

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