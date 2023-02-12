Спутник показал тектонический разлом в Турции

Фото: İhlas Haber Ajansı/YouTube

Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения. В Telegram-канале государственной корпорации подчеркнули, что специалисты продолжают осуществлять космический мониторинг последствий природного катаклизма.

Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга, — говорится в сообщении госкорпорации.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что число погибших в результате произошедших в стране землетрясений достигло 24 617.

Ранее стало известно, что почти восемь тысяч зданий подлежат обязательному сносу после землетрясений, затронувших десять провинций Турции. При этом более 31 тысячи зданий получили незначительные повреждения, а более 60 тысяч домов не пострадали вовсе. К оценке состояния домов после природной катастрофы привлечены шесть тысяч специалистов.