Пакистанские военные ведут бои с талибами в оспариваемой части Афганистана

Серьёзные столкновения происходят с пятницы вдоль линии Дюранда — границы вдоль Пакистана и Афганистана — между талибами (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и армией Пакистана, сообщает Hindustantimes, ссылаясь на местных журналистов. Последние боевые действия были замечены в провинции Кунар на востоке Афганистана, где стороны обменивались огнём непрерывно в течение 30 минут.

Перестрелка началась после того, как снайпер движения «Талибан» застрелил двух пакистанских солдат на их территории. В ответ со стороны Пакистана был открыт огонь по близлежащим деревням, что повлекло сопротивление афганских бойцов, — пишет издание.

Журналисты добавляют, что стороны задействовали артиллерию, среди пострадавших есть гражданские. Они добавляют, что Пакистан стягивает на границу реактивную артиллерию и силы специального назначения.

Taliban sends rocket launchers and special forces as reinforcements to the disputed border with Pakistan after clashes occured in the past 2 days betwen Pak Army and Taliban forces. pic.twitter.com/SyteKjCpQC — Å´Ã¸lf Pcks (@TheLegateIN) December 25, 2021

Тем временем «Техрик-е Талибан Пакистан» (оперирующая на территории Пакистана группировка, тесно связанная с афганским «Талибаном», но не входящая в него) в субботу взяла ответственность за атаку на пакистанского министра Шибли Фараза, в ходе которой были ранены его водитель и телохранитель.

Стычки происходят несмотря на то, что обе стороны обещали решить приграничный конфликт с помощью переговоров.

Ранее сообщалось, что «Талибан» разрабатывает планы формирования собственной регулярной армии с целью «защиты границ и борьбы с внутренними угрозами», однако эксперты считают, что движение стремится укрепить и расширить своё влияние в регионе.