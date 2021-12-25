Пакистанские военные ведут бои с талибами в оспариваемой части Афганистана
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
20:35, 25 декабря 2021
Фото: vk.com/military_pakistan
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Серьёзные столкновения происходят с пятницы вдоль линии Дюранда — границы вдоль Пакистана и Афганистана — между талибами (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и армией Пакистана, сообщает Hindustantimes, ссылаясь на местных журналистов. Последние боевые действия были замечены в провинции Кунар на востоке Афганистана, где стороны обменивались огнём непрерывно в течение 30 минут.
Перестрелка началась после того, как снайпер движения «Талибан» застрелил двух пакистанских солдат на их территории. В ответ со стороны Пакистана был открыт огонь по близлежащим деревням, что повлекло сопротивление афганских бойцов, — пишет издание.
Тем временем «Техрик-е Талибан Пакистан» (оперирующая на территории Пакистана группировка, тесно связанная с афганским «Талибаном», но не входящая в него) в субботу взяла ответственность за атаку на пакистанского министра Шибли Фараза, в ходе которой были ранены его водитель и телохранитель.
Стычки происходят несмотря на то, что обе стороны обещали решить приграничный конфликт с помощью переговоров.
Ранее сообщалось, что «Талибан» разрабатывает планы формирования собственной регулярной армии с целью «защиты границ и борьбы с внутренними угрозами», однако эксперты считают, что движение стремится укрепить и расширить своё влияние в регионе.