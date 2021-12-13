Преданность и дисциплина: «Талибан» куёт свою регулярную армию

Взявшее под контроль Афганистан движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о планах сформировать собственную регулярную армию. Специально для этого подконтрольное новому режиму Министерство обороны запустило работу специальной комиссии, в компетенции которой будут находиться сопутствующие вопросы. Несмотря на то что целью процесса члены группировки декларируют защиту границ и борьбу с внутренними угрозами, опрошенные NEWS.ru эксперты по-разному трактуют заинтересованность талибов в появлении вооружённых сил (ВС).

Рабочий комитет, который создан под эгидой талибского Министерства национальной обороны, состоит из 20 человек. В его задачи будет входить проработка «полезных и эффективных» планов по комплектованию ВС для нового руководства Афганистана. В соответствующем сообщении оборонного ведомства говорится, что новая структура будет отвечать «за организацию формирования преданной, дисциплинированной, оснащённой, честной и ответственной армии в рамках Министерства обороны на основе потребностей правительства и исламской системы». Отдельно подчёркивается, что процесс должен быть завершён как можно быстрее, «чтобы обеспечить безопасность и мир народа страны».

Ajmal Kakar/XinHua/Global Look Press

Первое заседание руководства Минобороны под председательством министра Мохаммада Якуба Муджахида состоялось 9 декабря. Шеф ведомства заслушал предложения по активизации процесса комплектования ВС. В этот же день начальник штаба ВС Кари Фассихуддин Фитрат, как сообщается, официально представил личному составу главнокомандующего ВВС Мавлави Амануддина Мансура. Представители командования отдельно призвали пилотов и членов экипажей, служивших в ВВС предыдущей кабульской администрации, «вернуться в свои дома и к своим обязанностям», а также «принять участие в строительстве своей системы и страны». Опасности для них нет, особо подчеркнул начальник армейского штаба.

Скопировать у соседей

Комментируя изданию Nikkei новую инициативу, один из высокопоставленных командиров «Талибана» заявил , что Афганистану «нужна небольшая, но сильная регулярная армия», которая будет не только защищать границы, но и противодействовать «угрозам внутренней безопасности». Тем не менее Nikkei обращает внимание на то, что процесс создания ВС талибы не афишируют широко, потому что первоочередное внимание они вынуждены уделять решению проблем, связанных с экономикой.

Укрепление внутренней безопасности Афганистана и контроль над рубежами являются на данный момент главными приоритетами «Талибана», — цитирует издание одного из своих собеседников, работающего в Министерстве национальной обороны. — Создание специализированного разведывательного агентства по образцу Межведомственной разведки Пакистана или иранского Корпуса стражей Исламской революции также является частью будущего плана.

По словам бывшего бойца Афганских национальных сил безопасности Абдула Джаббара, в прошлом талибы полагались главным образом на население контролируемых ими районов, которое их содержало. Однако старая схема себя изжила. Джаббар со ссылкой на источники в новом руководстве страны отмечает, что для появления у талибов своих ВС «нужна международная поддержка, техническая помощь и оборудование», в связи с чем реализация плана зависит во многом от контактов с Пакистаном и Китаем.

Перезагрузка для талибов

Как пояснил NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин, создание регулярной армии — это неизбежный процесс в случае победы в гражданской войне и взятия власти в какой-либо стране иррегулярными повстанческими формированиями.

Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Талибы в Афганистане не исключение, так как их децентрализованная военная структура была адаптирована под войну против армии старого афганского правительства, поддерживаемого США. Она была эффективна в условиях противодействия противнику, имевшему полное господство в воздухе и т. п. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

Однако подобная военная организация плохо приспособлена для того, чтобы держать устойчивый контроль над страной в условиях, когда «Талибан» сам стал центральным правительством, отметил аналитик.

В разговоре с NEWS.ru директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, в свою очередь, выразил уверенность, что реорганизация талибской армии служит прежде всего интересам Пакистана, который «остаётся главным оператором движения».

Исламабад имеет серьёзные амбиции в регионе и нуждается в такой уникальной гибридной вооружённой силе, как армия талибов, для реализации самых разных проектов, связанных с расширением своей зоны влияния. Пакистан может это делать чужими руками, руками афганских талибов, тем самым получив для себя весьма широкий коридор возможностей. Армия «Талибана» — это новый механизм контроля над джихадистским сообществом региона со стороны Исламабада, и он явно намерен этим инструментом активно пользоваться. Андрей Серенко директор аналитического центра Российского общества политологов директор аналитического центра Российского общества политологов

Для самих же талибских лидеров соответствующий формат необходим для «перезагрузки» вооружённых групп движения, для трудоустройства наиболее перспективных полевых командиров и боевиков, считает эксперт. Кроме того, армия может быть использована фракциями муллы Мохаммада Якуба и близкого к нему муллы Абдула Гани Барадара для внутреннего соперничества с кланом Хаккани, опирающимся на систему талибского МВД, подытожил Серенко.