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10 июля 2025 в 11:29

В ГД раскрыли, заменят ли работники из Индии мигрантов из Средней Азии

Депутат Матвеев: индийцы и корейцы будут дополнением к мигрантам из Средней Азии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Граждане Индии, Северной Кореи и Пакистана не вытеснят приезжих из Средней Азии, а станут дополнительной рабочей силой, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. По его словам, у России есть договор о безвизовом режиме с членами ЕАЭС, поэтому закрыть для них рынок труда не получится.

Это может быть альтернативой среднеазиатским рабочим, но что-то мне подсказывает, что индийцы, корейцы и пакистанцы пойдут в качестве дополнения к уже существующим мигрантам. Поскольку у нас существует безвизовый режим со странами Средней Азии и договор о Евразийском экономическом союзе с Киргизией и Казахстаном, никто им не запретит ехать, — сказал Матвеев.

Он добавил, что граждане Индии могут вести себя спокойнее и менее агрессивно, чем выходцы из Средней Азии. По словам депутата, это объясняется религиозными взглядами.

Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что порядка 1 млн трудовых мигрантов из Индии могут привлечь для работы в России. По его словам, это нужно, чтобы закрыть вакансии на Урале.

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КНДР
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
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