Номера с «добрыми собаками» начали предлагать посетителям одного из отелей

Отель в китайском Ухане начал предоставлять гостям новую услугу — номер с собакой, с которой можно играть, выводить на прогулку и укладывать спать, сообщает South China Morning Post. По информации издания, клиенты могут выбрать пса из списка «добрых пород».

Стоимость номера с питомцем составляет 499 юаней (около 5,5 тысячи рублей). Среди пород, которые предлагаются гостям, указаны вест-хайленд-уайт-терьеры, золотистые ретриверы и хаски. Отмечается, что сами животные за свои услуги «получают» 100 юаней в сутки (1,1 тысячи рублей).

Некоторых собак предоставляет сам отель, а других — местные профессиональные центры дрессировки. Животные проходят обязательную проверку здоровья и вакцинацию. При этом отель несет полную ответственность, если собака причинит вред гостю, например укусит. Однако если выяснится, что собакам был нанесен какой-либо ущерб, то такие посетители будут внесены в черный список отеля.

