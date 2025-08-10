Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Номера с «добрыми собаками» начали предлагать посетителям одного из отелей

В Ухане отель запустил услугу аренды номеров с собаками-компаньонами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отель в китайском Ухане начал предоставлять гостям новую услугу — номер с собакой, с которой можно играть, выводить на прогулку и укладывать спать, сообщает South China Morning Post. По информации издания, клиенты могут выбрать пса из списка «добрых пород».

Стоимость номера с питомцем составляет 499 юаней (около 5,5 тысячи рублей). Среди пород, которые предлагаются гостям, указаны вест-хайленд-уайт-терьеры, золотистые ретриверы и хаски. Отмечается, что сами животные за свои услуги «получают» 100 юаней в сутки (1,1 тысячи рублей).

Некоторых собак предоставляет сам отель, а других — местные профессиональные центры дрессировки. Животные проходят обязательную проверку здоровья и вакцинацию. При этом отель несет полную ответственность, если собака причинит вред гостю, например укусит. Однако если выяснится, что собакам был нанесен какой-либо ущерб, то такие посетители будут внесены в черный список отеля.

Ранее стало известно, что номера в отелях Анкориджа, самого крупного города Аляски, резко подорожали на фоне встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Стоимость одной ночи в ряде гостиниц выросла практически в два раза.

