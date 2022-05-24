На востоке Китая прогремел мощный взрыв В китайском городе Чанчжоу прогремел сильный взрыв

Центральное телевидение Китая сообщило о мощном взрыве вечером на одной из улиц города Чанчжоу, на востоке провинции Цзянсу, передаёт РИА Новости. В Сети появились кадры с места инцидента. Информации о жертвах нет.

Судя по кадрам, в результате взрыва произошло частичное обрушение постройки, также пострадали соседние здания, в том числе магазины. Там выбиты стёкла и повалены размещённые внутри предметы.

Вечером 24 мая на улице Хуаюань городского округа Чанчжоу провинции Цзянсу прогремел взрыв, обвалилось несколько построек на месте происшествия, — говорится в сообщении.

В марте в пригороде Парижа Обервилье прогремел взрыв в многоквартирном доме. В результате него здание частично обрушилось, пострадали 22 человека. За взрывом последовало возгорание, которое местным пожарным удалось оперативно потушить.