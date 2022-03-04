Более 20 человек пострадали в результате взрыва в пригороде Парижа

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В пригороде Парижа Обервилье прогремел взрыв в многоквартирном доме. В результате здание частично обрушилось, 22 человека пострадали, передаёт телеканал BFM Paris.

Инцидент произошёл утром 4 марта. За взрывом последовало возгорание, которое местным пожарным удалось оперативно потушить. В операции задействованы порядка 150 пожарных и спасателей. Сотрудники экстренных служб проверяют наличие людей в здании и принимают меры по его укреплению из-за угрозы дальнейшего обрушения.

Из 22 пострадавших трое получили серьёзные ранения, остальные — незначительные травмы. Причина взрыва пока не установлена. В районе инцидента отключён газ, из соседних домов эвакуированы жильцы.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы, в районе Богородское прогремел взрыв в пятиэтажном доме. В результате пострадал один человек. Предполагается, что причиной инцидента стал бытовой газ.