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03 августа 2025 в 16:31

Китайцы нашли необычный способ снятия стресса и улучшения сна

SCMP: в Китае взрослые люди сосут пустышки, чтобы снять стресс и наладить сон

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Китае набирает популярность использование пустышек среди взрослых, передает SCMP. Люди прибегают к этому необычному способу, чтобы снять стресс, улучшить сон и даже бросить курить.

Те, кто уже попробовал этот способ, рассказывают о своих ощущениях в социальных сетях. Они говорят, что сосание пустышки помогает им успокоиться и снизить уровень беспокойства. Однако медики предупреждают о возможных рисках для здоровья, связанных с этой практикой.

Стоматолог Тан Цаоминь из Чэнду рассказал, что длительное использование пустышек может привести к проблемам с зубами, пережевыванием пищи и подвижностью челюстей. Психолог Чжан Мо считает, что взрослым не стоит искать утешения в детских вещах.

Ранее в Екатеринбурге 32-летняя девушка сломала позвоночник, попытавшись повторить популярный в соцсетях тренд. Молодая мать надела туфли на высоких каблуках и пыталась устоять на кастрюле с банкой детской смеси, но потеряла равновесие.

До этого врач-дерматолог рассказала об опасности тренда с мытьем головы капсулами для стирки вместо шампуня. По ее словам, это может привести к контактному дерматиту и повреждению защитного липидного слоя волос. Сильные отдушки в кондиционерах для белья также могут вызвать раздражение кожи головы.

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