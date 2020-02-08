https://static.news.ru/photo/72b166d8-4bec-11ea-8467-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Keren/Xinhua/Global Look Press

Власти Таиланда попросили Google и YouTube пометить и удалить неприемлемый контент, связанный со стрельбой в городе Накхонратчасима (Корат). Кроме того, Facebook также обещает очистить платформу от «жестоких изображений» с места происшествия.

По слова представителей социальной сети, руководство сайта начнёт круглосуточно следить за появлением подобного контента. Они также сообщили, что аккаунты стрелка удалили, говорится на сайте газеты Bangkok Post.

8 февраля 32-летний капрал армии Таиланда Чакрапант Тхомма убил своего командира и ещё двух человек в военном лагере, угнал автомобиль и приехал к торговому центру. По пути он стрелял в прохожих. В здании военный открыл огонь, ранив несколько десятков человек. По новым данным, в результате происшествия не менее 30 человек погибли, ещё 58 получили ранения.

Несколько раз полицейские обращались к нападавшему с просьбой сдаться. Его мать, которую привезли к месту происшествия, заявила, что с её сыном бессмысленно разговаривать, так как у него депрессия.

Ранее NEWS.ru писал, что таиландское правительство намерено пересмотреть меры по контролю за оружием во всех военных частях из-за произошедшей трагедии со стрельбой в торговом центре.