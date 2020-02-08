https://static.news.ru/photo/1565a0ae-4b27-11ea-8323-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Keren/Xinhua/Global Look Press

По новым данным, не менее 30 человек погибли, ещё 58 получили ранения из-за стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда в городе Накхонратчасима.

Об этом сообщило Таиландское информационное агентство со ссылкой на врачей больницы имени Махарата.

Премьер-министр страны Прают Чан-оча заявлял, что погибли 27 человек, включая стрелка, 57 получили ранения.

NEWS.ru писал, что в субботу, 8 февраля, 32-летний капрал армии Таиланда Чакрапант Тхомма убил своего командира и ещё двух человек в военном лагере, угнал автомобиль и приехал к торговому центру. По пути он стрелял в прохожих. В здании военный открыл огонь, ранив несколько десятков человек.

Операция по ликвидации злоумышленника длилась 17 часов. Спецназовцы расстреляли преступника синхронным огнём из автоматов. Позже выяснилось, что капрал оборудовал себе базу с оружием в кладовой сетевого магазина Foodland на подвальном этаже ТЦ.