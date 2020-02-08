Капрал армии Таиланда Чакрапант Тхомма устроил стрельбу в торговом центре «Терминал 21» в городе Накхонратчасима.

Военный расстрелял троих сослуживцев, в том числе своего командира, затем угнал автомобиль. После этого преступник скрылся в торговом центре, где открыл огонь по посетителям. Всего в результате происшествия погибли по меньшей мере 26 человек, более 60 получили ранения различной степени тяжести.