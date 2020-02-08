Капрал армии Таиланда Чакрапант Тхомма устроил стрельбу в торговом центре «Терминал 21» в городе Накхонратчасима.
Военный расстрелял троих сослуживцев, в том числе своего командира, затем угнал автомобиль. После этого преступник скрылся в торговом центре, где открыл огонь по посетителям. Всего в результате происшествия погибли по меньшей мере 26 человек, более 60 получили ранения различной степени тяжести.
Стрелок, устроивший бойню в ТЦ в Таиланде
Jakrapanth Thomma/facebook.com
Не менее 20 человек погибли в результате устроенной военнослужащим стрельбы на северо-востоке Таиланда
Zhang Keren/XinHua/Global Look Press
Zhang Keren/Keystone Press Agency/Global Look Press
Zhang Keren/XinHua/Global Look Press
Zhang Keren/XinHua/Global Look Press
Zhang Keren/XinHua/Global Look Press
AP/ТАСС
AP/ТАСС
AP/ТАСС
AP/ТАСС
AP/ТАСС
AP/ТАСС
Jakrapanth Thomma/facebook.com
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