https://static.news.ru/photo/6eec1a0c-4b15-11ea-9d88-fa163e074e61_660.jpg Чакрапант Тхомма Фото: Jakrapanth Thomma/facebook.com

По данным полиции, старший сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапант Тхомма, устроивший стрельбу на улицах и в торговом центре города Накхонратчасима, оборудовал себе базу в кладовой сетевого магазина Foodland на подвальном этаже ТЦ. Оттуда он совершал вылазки, там же его и ликвидировали.

Стрелок оперировал с базы, расположенной в холодной кладовой магазина Foodland и принадлежащего ему ресторана «Тхук ле ди» на подвальном этаже торгового центра, и оттуда совершал вылазки, отвлекая внимание правоохранителей, — говорится в сообщении полицейского управления Таиланда в Facebook.

Уточняется, что устроив перестрелку и пожар у многоэтажной автостоянки, он заставил полицейских подумать, что покинул здание. Но это был только отвлекающий манёвр: здания он не покидал, а вернулся в кладовую. В соседней комнате находились раненые, некоторые из них позже скончались. Так как не было возможности захватить стрелка живым, его ликвидировали в ходе боевого столкновения на подвальном этаже.

Операция длилась 17 часов: спецназовцы из нескольких точек концентрированным синхронным огнём из автоматов расстреляли преступника. Начальник главного управления национальной полиции Таиланда, генерал Чактхип Чайчинда лично командовал этой операцией.

Как писал NEWS.ru, капрал армии Таиланда Чакрапант Тхомма расстрелял троих сослуживцев, в том числе своего командира, затем угнал автомобиль. После этого преступник скрылся в торговом центре «Терминал 21» города Накхонратчасима, где открыл огонь по посетителям.

По заявлению премьер-министра Таиланда, солдат, который накануне убил по меньшей мере 26 человек до того, как его застрелили, «пришёл в ярость» из-за спора о продаже дома.