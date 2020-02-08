https://static.news.ru/photo/21f25b64-4bbd-11ea-8dc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Keren/Xinhua/GlobalLookPress

Правительство Таиланда намерено пересмотреть меры по контролю за оружием во всех военных частях из-за произошедшей трагедией со стрельбой в торговом центре. Об этом сообщил ТАСС.

Всё, что я могу сказать, это то, что, если бы мы полностью следовали (стандартной процедуре обеспечения безопасности), мы смогли бы снизить градус насилия (в этом инциденте). Даже если бы мы настаивали на том, что полностью следовали надлежащей процедуре обеспечения безопасности, вопрос в том, что еще мы могли бы сделать, чтобы повысить ее эффективность?, — приводит сообщение премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча в ТАСС.

Командующий вооруженными силами королевства Апират Конгсомпонг отметил, что уже приняты меры по контролю безопасности, например, пули и оружие больше не хранятся вместе.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что полиция Таиланда выяснила, что сержант сухопутных войск Таиланда Чакрапант Тхомма, устроивший стрельбу в торговом центре города Накхонратчасима, оборудовал себе базу в кладовой сетевого магазина Foodland на подвальном этаже здания.