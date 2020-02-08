https://static.news.ru/photo/b3f0cacc-4b05-11ea-8a38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов рассказал, что авиакомпании в КНР массово увольняют российских пилотов из-за снижения пассажиропотока.

Он отметил, что это связано со вспышкой коронавируса 2019-nCoV в Китае.

В связи с коронавирусом привозки у них сокращаются. Я знаю, что там иногда возят по 5–10 пассажиров на больших самолетах, — передаёт URA.RU слова бывшего лётчика.

Кроме того, одной из причин увольнений стало то, что российские пилоты обучили всему, что умеют, своих китайских коллег. Последние три года китайские авиакомпании приглашали на работу россиян, в совершенстве владеющих английским языком. За это время пилоты из РФ успели обучить китайских лётчиков и стали не нужны.

Также Романов выразил сомнение в том, что уволенные россияне вернутся на родину. По его словам, они предпочтут устроиться на работу в других странах, например, в Японии. Объяснил он это тем, что у многих из этих пилотов теперь есть американские и европейские сертификаты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что руководитель кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анна Ермилина считает преждевременным говорить о массовом сокращении российских пилотов из авиакомпаний КНР. Она уверена, что если некоторые пилоты и возвращаются в Россию, то это является естественной ротацией и выбором более привлекательных условий работы.