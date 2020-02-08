https://static.news.ru/photo/a2592b22-4a8a-11ea-89bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Руководитель кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анна Ермилина считает преждевременным говорить о массовом сокращении российских пилотов из авиакомпаний КНР. Она считает, что если некоторые пилоты и возвращаются в Россию, то это является естественной ротацией и выбором более привлекательных условий работы.

Говорить о массовом уходе пилотов с китайского рынка преждевременно, — сказала телеканалу «Звезда» Ермилина.

Китайские авиакомпании активно нанимали зарубежных пилотов для работы на Boeing 737 MAX из-за нехватки собственных специалистов, но после двух катастроф и простоя лайнеров ситуация изменилась, и теперь спрос на иностранных пилотов уменьшился. Авиакомпания Hainan Airlines приостановила полёты 11 самолётов этой модели, CSA — 24.

По данным Ермилиной, за последние годы в Азию уехали на работу более 500 российских пилотов гражданской авиации по причине существенного разрыва в зарплатах. Например, командир воздушного судна в РФ получает 350–650 тыс. рублей, а в Китае — $18–25 тыс. в месяц.

Как писал NEWS.ru, пилоты из России, работающие на авиаперевозчиков КНР, ждут увольнения. Это связано с простоем Boeing 737 MAX, сообщил источник, близкий к лётному составу. Контракты будут досрочно закрыты не только с россиянами, но и с другими сотрудниками-иностранцами. Так, Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, ещё около 10 будут уволены из China Southern Airlines.