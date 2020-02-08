https://static.news.ru/photo/e8982ac8-4a64-11ea-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Самолёт Boeing 737 MAX Фото: Xinhua/Global Look Press

Пилоты из России, работающие на авиаперевозчиков КНР, ждут увольнения. Это связано с простоем Boeing 737 MAX, сообщил источник, близкий к лётному составу.

Собеседник ТАСС рассказал также, что контракты будут досрочно закрыты не только с россиянами, но и с другими сотрудниками-иностранцами.

Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, еще около 10 будут уволены из China Southern Airlines, — сообщил источник.

Как пояснила глава кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анна Ермилина, китайские авиакомпании нанимали иностранных пилотов для работы на Boeing 737 MAX, так как своих кадров им не хватало. Теперь из-за приостановки эксплуатации этих самолётов после двух крушений в Индонезии спрос на иностранных пилотов в Китае упал.

Как писал NEWS.ru, 6 февраля стало известно, что инженеры обнаружили новую проблему в программном обеспечении Boeing 737 MAX.