https://static.news.ru/photo/dddd6ff2-490c-11ea-bc06-fa163e074e61_660.jpg Фото: boeing.com

Глава Федеральной авиационной администрации США Стив Диксон сообщил о проблеме в программном обеспечении самолётов Boeing 737 MAX.

По словам эксперта, индикатор продольной балансировки «горел дольше, чем нам бы хотелось». Эту проблему необходимо устранить до возвращения воздушных судов к эксплуатации, добавил он.

Остальные детали Диксон раскрывать не стал. Boeing отказался комментировать информацию о неполадках, пишет RNS.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт Boeing 737 потерял статус самого продаваемого воздушного судна в мире. Его обогнал A320 компании Airbus.