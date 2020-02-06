Глава Федеральной авиационной администрации США Стив Диксон сообщил о проблеме в программном обеспечении самолётов Boeing 737 MAX.
По словам эксперта, индикатор продольной балансировки «горел дольше, чем нам бы хотелось». Эту проблему необходимо устранить до возвращения воздушных судов к эксплуатации, добавил он.
Остальные детали Диксон раскрывать не стал. Boeing отказался комментировать информацию о неполадках,
Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт Boeing 737 потерял статус самого продаваемого воздушного судна в мире. Его обогнал A320 компании Airbus.
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