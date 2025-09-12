Врач предупредила об опасности неправильного приема витаминов

Витамины способны вызывать патологические процессы при неправильной дозировке, предупредила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. Она подчеркнула, что каждый витамин может как приносить пользу, так и вредить организму.

Каждый витамин может быть как лекарством, так и оказывать вредное действие, поскольку витамины являются антагонистами друг друга. Повышение одного из витаминов или микроэлементов может приводить к понижению уровня другого витамина или микроэлемента, — объяснила специалист.

Мизинова отметила, что организм контролирует баланс веществ, когда они поступают с пищей. Однако, как подчеркнула врач, при приеме добавок контроль ослабляется, и организм может войти в патологический процесс. Поэтому, по ее словам, важно соблюдать дозировки и принимать витамины только по назначению врача.

