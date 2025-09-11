Врач раскрыла, передается предрасположенность к язве желудка через гены

Предрасположенность к язве желудка передается через гены, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина. По ее словам, у 30-40% граждан с данным недугом родственники первой линии также страдали от этого заболевания.

У некоторых людей наблюдаются вариации генов, регулирующих воспалительные реакции и секрецию кислоты. Например, полиморфизмы генов цитокинов (IL-1β, TNF-α) повышают склонность к повреждению слизистой при Helicobacter pylori. При этом данные международных исследований показали, что у 30–40% людей с этим заболеванием есть родственники первой линии, которые тоже страдали язвой. Если мама и папа курят и употребляют алкоголь, это усугубляет наследственную картину у детей, — отметила эксперт.

