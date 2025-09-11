Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 08:59

Врач раскрыла, передается предрасположенность к язве желудка через гены

Врач Пехотина: предрасположенность к язве желудка передается через гены

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предрасположенность к язве желудка передается через гены, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина. По ее словам, у 30-40% граждан с данным недугом родственники первой линии также страдали от этого заболевания.

У некоторых людей наблюдаются вариации генов, регулирующих воспалительные реакции и секрецию кислоты. Например, полиморфизмы генов цитокинов (IL-1β, TNF-α) повышают склонность к повреждению слизистой при Helicobacter pylori. При этом данные международных исследований показали, что у 30–40% людей с этим заболеванием есть родственники первой линии, которые тоже страдали язвой. Если мама и папа курят и употребляют алкоголь, это усугубляет наследственную картину у детей, — отметила эксперт.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца. По ее словам, напиток снижает риски болезни Альцгеймера.

