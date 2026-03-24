24 марта 2026 в 09:55

Врач назвал основные признаки артрита

Врач Горячев: боль в суставах после нагрузки и в покое может указывать на артрит

Боль в суставах после нагрузки и в покое, повышение температуры кожи в этой области, скованность в теле по утрам или после длительного отдыха могут указывать на артрит, заявил телеканалу «Краснодар» врач Александр Горячев. Другими тревожными признаками могут стать локальное покраснение и отеки.

Одним из ключевых признаков является постоянная или периодическая боль в суставах, особенно после нагрузки или в покое. Если суставы начинают деформироваться или появляются характерные узелки, это уже повод обратиться к врачу. Иногда артрит сопровождается общей слабостью, утомляемостью и незначительным повышением температуры, — предупредил Горячев.

Он отметил, что при первых признаках артрита следует обратиться к ревматологу и пройти обследования. Именно своевременное лечение позволит сохранить подвижность суставов и качество жизни, заключил специалист.

Ранее терапевт Елена Савелова заявила, что артрит и артроз отличаются характером боли. Она отметила, что артрит является воспалением суставов, а артроз — их износом.

