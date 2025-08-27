В Роскачестве предупредили о неочевидной опасности домашних заготовок В Роскачестве заявили, что заготовки в треснутых банках могут вызвать ботулизм

Домашние заготовки в поврежденных банках могут вызвать ботулизм и другие проблемы со здоровьем, пишет Мойка78 со ссылкой на Роскачество. Даже незаметные на первый взгляд микротрещины становятся воротами для проникновения опасных бактерий.

Подобные повреждения — главный источник заражения консервов бактериями ботулизма, предупредили в ведомстве. В бескислородной среде их споры, попавшие с овощей или из почвы, активизируются и вырабатывают смертельно опасный токсин.

Помимо этого, трещина в стекле способна привести к полному разрушению тары. В условиях подвала или холодильника банка может взорваться из-за внутреннего давления. В результате осколки стекла разлетятся в стороны, а содержимое заразит соседние консервы патогенными бактериями.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что длительное хранение домашних закруток может представлять серьезную угрозу для здоровья. По его словам, прошлогодние заготовки могут быть источником ботулизма.