Дачников предупредили об опасности просроченных закруток

Длительное хранение домашних закруток может представлять серьезную угрозу для здоровья напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, переданным LIFE.ru, прошлогодние заготовки могут быть источником ботулизма.

Заготовки, сделанные более года назад, даже если банки выглядят идеально, могут стать источником опасных бактерий, таких как ботулизм. Мы настоятельно рекомендуем дачникам не рисковать и своевременно обновлять свои запасы, чтобы избежать отравлений, — заявил он.

Ранее академик РАН Виктор Тутельян заявил, что ботулизмом можно заболеть даже после домашней пищи. По его словам, это один из самых сильных токсинов.

Эксперт призвал внимательно соблюдать температурный режим пищи, сроки хранения и правила транспортировки. Он подчеркнул, что это очень важно для поддержания здоровья.