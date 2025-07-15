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15 июля 2025 в 12:47

Психиатр назвал неожиданные признаки скрытой депрессии

Психиатр Гилев заявил, что скрытая депрессия может вызвать повышение температуры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повышение температуры тела и физическое недомогание могут наблюдаться при скрытой или маскированной депрессии, заявил Pravda.Ru психиатр Артем Гилев. Кроме того, на это расстройство нередко указывают головная боль и хронический дискомфорт в теле.

Иногда бывает, что проявления идут как соматическое заболевание: головные боли, слабость. Человек ходит по врачам, лечится, а получается, что ничего нет, — подчеркнул Гилев.

Он отметил, что при депрессивных расстройствах субфебрильная температура тела может быть в районе 37 градусов. Помимо этих признаков, о депрессии могут сигнализировать резкое ограничение общения с окружающими и нарушения в режиме сна или питания. Красным флагом станут высказывания человека на тему смерти, нередко в шутку или вскользь, уточнил врач.

Психиатр Юрий Сиволап ранее заявил, что прокрастинация может сигнализировать о развитии депрессии. Он отметил, что у пациентов с этим диагнозом существенно снижается мотивация.

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