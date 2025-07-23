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23 июля 2025 в 14:54

Психолог раскрыла, как затяжные дожди влияют на склонных к депрессии людей

Психолог Вандаева: затяжные дожди могут ухудшить состояние склонных к депрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Затяжные дожди могут оказать влияние на психоэмоциональное состояние человека, предупредила в беседе с ТАСС медицинский психолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Вандаева. По ее словам, у склонных к депрессивным состояниям людей такая погода может вызвать обострение симптомов эмоционального неблагополучия.

Во время затяжных дождей могут актуализироваться некоторые когнитивные искажения, например, катастрофизация («этот дождь никогда не кончится»), обесценивание позитивного. Для людей со склонностью к депрессивным состояниям затяжные дожди могут выступать триггером, обостряющим симптомы эмоционального неблагополучия, — сказала Вандаева.

По ее словам, ключевую роль в силе воздействия дождей на состояние человека играет эффективность его адаптивных или дезадаптивных способов справляться со стрессом. Дефицит солнечного света снижает выработку витамина D, а также гормона радости — серотонина, что провоцирует депрессивные симптомы, раздражительность и апатию, напомнила психолог.

Также возможны нарушения циркадных ритмов. Низкое атмосферное давление вызывает обострение хронических болей и головные боли. У человек может появиться нежелание куда-либо выходить. Ограничение физической активности и нарушение планов «могут фрустрировать, усиливать чувство изоляции, тревоги и тоски», предупредила Вандаева.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что около 84% месячной нормы осадков выпало в Московской области за сутки 20 июля. По его словам, в некоторых районах была зафиксирована толщина водного слоя до шести сантиметров.

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