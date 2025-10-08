Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 11:03

Ночные набеги на холодильник: чем грозят перекусы после 21:00

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Привычка употреблять пищу поздно вечером или ночью оказывает комплексное негативное воздействие на организм, выходящее далеко за рамки нарушений сна. Поздние приемы пищи нарушают естественные суточные ритмы и процессы восстановления, которые должны активироваться ночью. Это приводит к серьезным метаболическим нарушениям и хроническим заболеваниям.

Нарушение обмена веществ происходит из-за неспособности организма правильно усваивать питательные вещества во время сна. Ускорение старения клеток связано с нарушением процессов самоочищения — ночного восстановления организма. Развитие невосприимчивости к инсулину повышает риск диабета второго типа. Повышение артериального давления наблюдается из-за нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Нарушение работы желудочно-кишечного тракта приводит к гастриту и рефлюксной болезни. Секрет здоровья заключается в соблюдении 3-4 часового интервала между ужином и сном. Легкий белковый ужин за 3 часа до сна позволяет избежать негативных последствий и обеспечить качественный отдых организма.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

