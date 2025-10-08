Бывшая «дочка» компании Danone в России получит новое название

Бывшая «дочка» компании Danone в России станет называться «Логика молока», сообщила пресс-служба организации. Западный производитель молочной продукции покинул РФ в 2022 году, после этого АО «Danone Россия» переименовали в Health&Nutrition.

На выставке «Золотая осень» завершилась локализация компании, и теперь мы — «Логика молока»! — говорится в сообщении.

В компании отметили, что был разработан новый логотип. На нем изображена капля молока с буквой «М» и название «Логика молока».

Ранее сообщалось, что «Экосистема МТС» до конца 2025 года сменит свое название на Erion. По словам президента компании Ровшана Алиева, из множества вариантов этот показался ему наиболее предпочтительным. Все вертикали экосистемы, включая медиахолдинг и AdTech, получат собственные бренды, за исключением МТС-Банка, который сохранит преемственность.

До этого стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания Subway устроила глобальный ребрендинг и сменила название на Subjoy. Изменения касаются 140 заведений по всей России.