Невролог рассказал, как просмотр рилсов разрушает психику

Просмотр рилсов на постоянной основе расшатывает психику человека и делает его более раздражительным, заявил «Вечерней Москве» невролог Александр Комаров. У людей нередко формируется зависимость к такому досугу, поскольку он провоцирует всплеск дофамина, адреналина и окситоцина.

Резкие скачки и внезапный выброс этих гормонов одновременно негативно влияют на выработку прогестерона и тестостерона. Как следствие, психика человека расшатывается, он становится более раздражительным, остро реагирует на любые ситуации и не может контролировать эмоции, — предупредил Комаров.

При наихудшем сценарии пользователи могут столкнуться с расстройством центральной нервной системы и психосоматическими приступами. Помимо разрушения психики, постоянный просмотр коротких роликов в Сети приводит к искривлению позвоночника, когнитивным нарушениям, ихтиозу, ожирению и близорукости, перечислил врач.

Психиатр Василий Шуров ранее заявил, что несоответствие между идеальными образами жизни в социальных сетях и реальностью может спровоцировать у людей развитие депрессии. Это также чревато расстройствами пищевого поведения, тревогой и другими ментальными проблемами.