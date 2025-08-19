Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:38

Невролог рассказал, как просмотр рилсов разрушает психику

Невролог Комаров заявил, что просмотр рилсов делает человека раздражительным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Просмотр рилсов на постоянной основе расшатывает психику человека и делает его более раздражительным, заявил «Вечерней Москве» невролог Александр Комаров. У людей нередко формируется зависимость к такому досугу, поскольку он провоцирует всплеск дофамина, адреналина и окситоцина.

Резкие скачки и внезапный выброс этих гормонов одновременно негативно влияют на выработку прогестерона и тестостерона. Как следствие, психика человека расшатывается, он становится более раздражительным, остро реагирует на любые ситуации и не может контролировать эмоции, — предупредил Комаров.

При наихудшем сценарии пользователи могут столкнуться с расстройством центральной нервной системы и психосоматическими приступами. Помимо разрушения психики, постоянный просмотр коротких роликов в Сети приводит к искривлению позвоночника, когнитивным нарушениям, ихтиозу, ожирению и близорукости, перечислил врач.

Психиатр Василий Шуров ранее заявил, что несоответствие между идеальными образами жизни в социальных сетях и реальностью может спровоцировать у людей развитие депрессии. Это также чревато расстройствами пищевого поведения, тревогой и другими ментальными проблемами.

психика
неврологи
интернет
расстройства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задержанный в ЛНР за изготовление взрывчатки раскрыл свое настоящее задание
Мальчик во время игры случайно отравил своего четырехлетнего брата
Удар по больнице и НПЗ в Волгограде: как ВСУ атакуют Россию 19 августа
Российские войска разнесли 53-ю бригаду ВСУ в болотах и лесах ДНР
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме ответили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.