Названы неочевидные причины ночных болей в голове

Ночные головные боли могут сигнализировать о бруксизме — непроизвольном спазме жевательных мышц, заявила «Газете.Ru» сомнолог Дарья Лебедева. Кроме того, этот признак нередко указывает на апноэ и внутричерепное давление.

При обструктивном апноэ дыхание во сне периодически останавливается. Мозг ощущает нехватку кислорода и, как результат, — пробуждение с тяжестью или пульсацией в голове, особенно по утрам. Подобный эффект может вызывать и гипопноэ — чрезмерно поверхностное дыхание, — объяснила Лебедева.

При бруксизме неконтролируемое сжимание челюстей и скрежет зубами может вызывать напряжение в висках или затылке. Повышенное внутричерепное давление, в свою очередь, нередко чревато головной болью, которая усиливается в положении лежа. У людей, страдающих от этой проблемы, также не исключена мигрень, заключила врач.

Невролог Резеда Шигабутдинова ранее заявила, что в жаркую погоду организм человека теряет большое количество воды через пот, параллельно с этим сгущается кровь. В знойные дни особенно страдают люди с мигренями, добавила эксперт.