Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 13:18

Названы неочевидные причины ночных болей в голове

Сомнолог Лебедева заявила, что ночные головные боли может вызвать бруксизм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ночные головные боли могут сигнализировать о бруксизме — непроизвольном спазме жевательных мышц, заявила «Газете.Ru» сомнолог Дарья Лебедева. Кроме того, этот признак нередко указывает на апноэ и внутричерепное давление.

При обструктивном апноэ дыхание во сне периодически останавливается. Мозг ощущает нехватку кислорода и, как результат, — пробуждение с тяжестью или пульсацией в голове, особенно по утрам. Подобный эффект может вызывать и гипопноэ — чрезмерно поверхностное дыхание, — объяснила Лебедева.

При бруксизме неконтролируемое сжимание челюстей и скрежет зубами может вызывать напряжение в висках или затылке. Повышенное внутричерепное давление, в свою очередь, нередко чревато головной болью, которая усиливается в положении лежа. У людей, страдающих от этой проблемы, также не исключена мигрень, заключила врач.

Невролог Резеда Шигабутдинова ранее заявила, что в жаркую погоду организм человека теряет большое количество воды через пот, параллельно с этим сгущается кровь. В знойные дни особенно страдают люди с мигренями, добавила эксперт.

заболевания
патологии
сомнологи
сон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач объяснила, чем грозит самолечение кариеса
В Госдуме высмеяли деятельность «коалиции желающих»
Политолог раскрыл план Келлога по шантажированию Украины
Адвокат раскрыл, чью незавидную судьбу повторяет блогер Subo
МЧС подтвердило гибель людей от удара молнии на пляже под Тулой
Когда кухня — это вторая гостиная: техника, которую не хочется прятать
Власти отреагировали на данные о перекрытии мигрантами дороги военному авто
«Вселяет веру»: Москалькова объявила о продлении важной акции на Украине
Трагедия с женой, съемки обнаженной дочери: как жил режиссер Юрий Мороз
Полиция разыскивает туристов после драки на канатной дороге в Сочи
ЦАХАЛ раскрыл цель удара по югу Сирии
Завалит Киев оружием, введет санкции: почему Трамп хуже Байдена для России
В Госдуме назвали нюансы выплаты пенсий при переезде
ФСБ показала видео ликвидации украинского агента под Тюменью
Раскрыто, что должен сделать Трамп для остановки конфликта России и Украины
Путин вспомнил советскую песню в ходе совещания по демографии
Страшная очередь на Крымском мосту: угроза БПЛА, опасно ли ехать через ДНР
Цифровой детокс: как снизить зависимость от гаджетов
«Потерял хорошего знакомого»: критик о смерти Мороза
В деле против Акунина упоминается розыгрыш над ним Вована и Лексуса
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.