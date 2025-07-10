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10 июля 2025 в 18:46

Назван популярный продукт, снижающий риск инфаркта почти на 50%

Кардиолог Рохас: употребление грецких орехов снижает риск инфаркта на 46%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если включить в рацион грецкие орехи, то можно снизить риск инфаркта на 46%, заявил в беседе с изданием Vanitatis кардиолог Аурелио Рохас. По его словам, для профилактики инфаркта необходимо употреблять этот продукт по три штуки трижды в неделю.

Специалист объяснил, что в грецких орехах содержится большое количество полезных веществ, в том числе омега-3, клетчатка и антиоксиданты. Благодаря этому у человека лучше функционируют артерии, нормализуется липидный профиль и укрепляется сердечно-сосудистая система.

Кроме того, данный продукт улучшает память и защищает головной мозг, добавил Рохас. В том случае, если человек не любит грецкие орехи, или у него на них аллергия, то можно заменить их семенами чиа, которые обладают аналогичным эффектом, резюмировал медик.

Ранее ревматолог Галина Слободина заявила, что в жару увеличивается риск инфарктов и инсультов, а также могут возникать проблемы с давлением и свертываемостью крови. Чтобы этого избежать, эксперт посоветовала пить воду без сахара и выбирать легкие продукты, например, овощи.

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